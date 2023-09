Bürgermeister-Empfang Neu-Erkrather treffen sich im Rathaus

Im Anschluss hatten die Anwesenden Gelegenheit, von sich und Ihrem persönlichen Lebensweg zu berichten. Während manche bereits so gut wie ihr gesamtes Leben in Erkrath verbracht haben, waren andere erst vor wenigen Jahren aus Afghanistan, Iran oder Ungarn nach Deutschland gekommen. Allen gemein war das Gefühl, sich in Deutschland und insbesondere in Erkrath zuhause zu fühlen.