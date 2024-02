Netzwerktreffen in Erkrath Interesse an besserem Kinderschutz ist groß

Michael Pfleging, Beigeordneter des Geschäftsbereichs Jugend, Soziales und Bildung der Stadt Erkrath, eröffnet die Veranstaltung und zeigte sich beeindruckt ob der großen Anzahl, die sich angemeldet hatte. Annett Volmer, die beim LVR-Landesjugendamt in der Fachberatung Netzwerkkoordination Kinderschutz tätig ist, erläuterte den Anwesenden die Inhalte des §9 näher. „Einer der Gründe, dass die Täter in den drei bereits angesprochenen pädophilen Netzwerken die Kinder und Jugendliche in großem Stil und über so lange Zeit sexuelle Gewalt antun konnten, lag an der mangelnden Zusammenarbeit und daran, dass Informationen zwischen den Behörden nicht weitergegeben wurden,“ so Volmer, die über 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe verfügt. Nach ihren Worten solle die „Koordinierungsstelle Kinderschutz“ daher unter anderem für den „Informationstransfer“ sorgen, Fortbildungsangebote – wie Auftaktveranstaltung am 31. Januar in der Stadthalle – oder „effektive und schnelle Zusammenarbeit bei möglichen Kindeswohlgefährdungen sicherstellen“.