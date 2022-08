Alt-Erkrath : Neanderstraße ist bis Ende Oktober wieder einspurig

Erkrath Die umfangreiche Tiefbaumaßnahme geht in den letzten Bauabschnitt, der bis Ende Oktober 2022 abgeschlossen sein soll. Autofahrer müssen bis dahin mit Verzögerungen rechnen.

(hup) Der dritte und letzte Bauabschnitt an der Neanderstraße in Alt-Erkrath hat begonnen, teilt die Stadt mit. Zwischen Gerberplatz und der Einmündung „Am Ort“ werden auf einer Länge von 160 Metern seit Februar dieses Jahres die baufälligen Regen- und Schmutzwasserkanäle durch neue Leitungen aus Glasfaserkunststoff ersetzt. Die umfangreiche Tiefbaumaßnahme geht nun in den letzten Bauabschnitt, der bis Ende Oktober 2022 abgeschlossen sein soll.

Dabei ist der Baustellenbereich bis zum Ende der Maßnahme – wie zu Beginn der Arbeiten bereits angekündigt – nur einspurig befahrbar, der Verkehr wird weiterhin über mobile Ampelanlagen geregelt. Autofahrer müssen besonders in den Stoßzeiten wieder mit Verzögerungen rechnen. Die Verlängerung der Baumaßnahme um etwa einen Monat ist laut Stadt unter anderem durch nicht vorhersehbare Verzögerungen wegen pandemie- sowie krankheitsbedingter Ausfälle bedingt. Hinzu kommen Schwierigkeiten in der Bauausführung: So muss beispielsweise das Auftragen des Bodens in mehreren kleinen Schritten erfolgen, um Bodenschwingungen im nahe gelegenen Umfeld zu vermeiden.