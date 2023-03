Warnstreik in Erkrath Neanderbad und Stadtwerke-Kundenservice werden am Dienstag bestreikt

Verdi ruft für den kommenden Dienstag, 21. März, zu Warnstreiks bei den Stadtwerken Erkrath und im Neanderbad auf. Das Unternehmen teilt mit, dass aus diesem Grund der Kundenservice der Stadtwerke sowie das Neanderbad an diesem Tag geschlossen bleiben. Dies gilt sowohl für den Kundenservice an der Gruitener Straße als auch für das Kundencenter am Hochdahler Markt. Der Kundenservice ist nur eingeschränkt per E-Mail erreichbar unter service@stadtwerke-erkrath.de. Bei größeren Anliegen und für persönliche Beratungen werden die Kunden gebeten, auf einen späteren Zeitpunkt auszuweichen. Am Mittwoch, 22. März sind sowohl der Kundenservice als auch Neanderbad zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar. „Diese Warnstreiks führen zu keinen Einschränkungen in der Versorgung im Stadtgebiet. Die Versorgung mit Strom, Gas, Wärme, Wasser und Telekommunikation ist sichergestellt“, betonten die Stadtwerke. Weitere Infos unter www.stadtwerke-erkrath.de.