Freitzeit in Erkrath Großputz im Neanderband steht an

Auch außerhalb des Beckens stehen während der Jahresrevision Arbeiten an. So wird im Umkleide- und Sanitärbereich neben der Grundreinigung und Desinfektion das gesamte Abflussrohrnetz durchgespült. Außerdem werden alle Armaturen demontiert und entkalkt. Im Bereich der Lüftung, der Wassertechnik und der Elektrik stehen ebenfalls Wartungsarbeiten an, informieren die Stadtwerke. Zudem erfolgt eine komplette Glasreinigung.