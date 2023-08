Ausgehen Farbrauschen im Rosenhof und Kunst im Volksgarten

Seit dem Wegzug von Neanderart-Leiter Ralf Buchholz aus Erkrath ist die Gruppe nur noch mit wenigen Aktivitäten in der Stadt vertreten. Auch ihre alljährliche Freiluft-Ausstellung „Art in the Park“ ist mittlerweile umgezogen, vom Morper Park in den Volksgarten im Düsseldorfer Stadtteil Bilk. Die Veranstaktung wird in diesem Jahr neu aufgelegt. „Nach dem großen Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr blieb uns gar nichts anderes über. Den zahlreichen Besuchern hat es so gut gefallen“, berichtet Ralf Buchholz.