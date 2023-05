Umweltbildung in Erkrath Naturschutzzentrum erneut ausgezeichnet

Das Naturschutzzentrum Bruchhausen in Erkrath ist seit über 20 Jahren ein Zentrum für angewandten Natur- und Artenschutz. Deshalb ist es für viele Naturentdecker in der Region die erste Anlaufstelle. Außerdem ist es ein außerschulischer Partner für die Umweltbildung in der Region. Seit Oktober 2016 wird das Naturschutzzentrum als Regionalzentrum für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) durch das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.