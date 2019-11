Umwelt- und Naturschutz in Erkrath : 25.000 Euro für das Naturschutzzentrum Bruchhausen

Umwelt- und Naturschutz in Erkrath

Naturschutz für jedermann am Umwelttag. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Erkrath Langfristig sollen kreisweit Synergien zwischen einzelnen Umwelteinrichtungen entstehen. Dazu allerdings müssten weitere finanzielle Mittel fließen.

Nach dem Willen des Kreistages soll die Arbeit der Umweltbildungszentren im Kreis Mettmann sowohl durch Kooperationen intensiviert als auch finanziell gefördert werden. Deshalb darf sich das Naturschutzzentrum Bruchhausen jetzt über einen Förderbescheid in Höhe von 25.000 Euro freuen.

Einen Scheck in Höhe der Summe übergab jetzt Landrat Thomas Hendele an die Leiterin des Naturschutzzentrums Bruchhausen, Karin Blomenkamp sowie Wilfried Schmidt als Vorsitzenden der Stiftung Naturschutzgebiet Bruchhausen. „Das Naturschutzzentrum ist eine der Hauptanlaufstellen in der Region, wenn es um Umweltbildung für Erwachsene und insbesondere Kinder geht. Diese Bemühungen möchte der Kreistag nachhaltig unterstützen“, erklärte Landrat Hendele.