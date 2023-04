Karneval in Erkrath Narren auf der Suche nach Motto und Prinzenpaar

Das Motto dürfte sich schnell finden, mit dem Prinzenpaar könnte es hingegen knifflig werden. „Es gab ja auch mal ein Jahr ohne Prinzenpaar in Erkrath“, weiß Schmidt. 2018 traten zwar mehrere Bewerber an, aber dann haben Krankheitsfälle die Pläne zunichte gemacht und die Zeit wurde zu knapp für eine andere Lösung. An diese regentenlose Zeit möchte der Verein, der in Erkrath traditionell das Prinzenpaar stellt, aber nicht anknüpfen, sondern nun möglich schnell wieder ein närrisches Duo aufrufen. In den eigenen Reihen reiße sich momentan jedoch niemand danach. „Wir sind mittlerweile auch schon ein überalterter Verein“, räumt Schmidt ein. Was den Karnevalisten fehle, sei frisches jüngeres Narrenblut, um das heimische Brauchtum lebendig zu halten.