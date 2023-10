Hochdahl Immer wieder Ärger mit dem Bahnhofsaufzug

Es ist der Klassiker unter den lokalen Ärgernissen und die Bahnhofpatinnen Regina Wedding und Maria Schlechter-Helms haben auch schon längst wieder Alarm geschlagen. Seit Monaten sei der Aufzug am Haltepunkt Hochdahl-Millrath in einem sehr schlechten Zustand. Ebenso lange bitte die Beschwerdestelle der Stadt bereits darum, dass dieses Erscheinungsbild wieder in einen vernünftigen Zustand versetzt werde.