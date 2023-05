Ausgehen Nächster Erkrather Feierabendmarkt lockt mit Neuem

(RP) Die beliebte Veranstaltungsreihe auf der Alt-Erkrather Einkaufsmeile geht weiter und das Wetter soll an diesem Tag auch noch besser werden als in den vergangenen Wochen: Für Mittwoch, 17. Mai, lädt städtischen Wirtschaftsförderung zum nächsten Feierabendmarkt in Alt-Erkrath ein. Von 16 bis 20 Uhr laden unter der Markthalle am Bavierplatz erneut verschiedene kulinarische Angebote und weitere Stände zum gemütlichen Beisammensein mit Live-Musik ein. Neu mit dabei ist diesmal ein sogenannter Grubenwagen mit Hausgemachtem aus dem Ruhrgebiet, Gin und Likören sowie weiteren Kleinigkeiten. Dazu gesellen sich verschiedene Imbisswagen mit Knödelvariationen, italienischen Spezialitäten, Lángos (Fladenbrot) oder Burgern und Getränkestände mit Wein, Cocktails und Softdrinks. Insgesamt stehen rund 20 Stände mit Verzehrmöglichkeiten, Informationsangeboten bis hin zu regionalen Produkten in Bio-Qualität zur Verfügung. Einige lokale Vereine und Organisationen sind ebenfalls mit dabei und stellen ihre Arbeit vor. Musikalisch begleitet wird der Feierabendmarkt von Thomas Drost, der mit einem breiten Repertoire an Liedern unterhalten möchte.