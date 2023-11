Bildung in Erkrath Nachhilfeverein expandiert

Wichtig war die Eröffnung der neuen Räume in Hochdahl. „Da der Bedarf an Unterstützung ständig steigt, ist unser Raum in Trills aus allen Nähten geplatzt. Momentan stehen in Erkrath 50 Kinder auf der Warteliste“, berichtet Adolphy. Der neue Raum ermögliche es, noch mehr Kindern individuellen und kostenlosen Förderunterricht und somit bessere Chancen zu bieten“, unterstreicht Katharina Gösch, die den Standort leitet. Es sei bereits eine dritte kostenlose Hausaufgabenbetreuung gestartet, dank großzügiger Spender.