Aktionstage zur Nachhaltigkeit Workshops motivieren zum Selbermachen

Für Donnerstag, 14. September, sowie am 28. September lädt die Bücherei im Kaiserhof in Alt-Erkrath jeweils ab 16 Uhr zu Näh-Workshops für den guten Zweck ein. Interessierte können dabei erste Erfahrungen an der Nähmaschine sammeln und aus Stoffresten Upcycling-Brotbeutel nähen. Dabei trainieren die Teilnehmenden ihre handwerklichen Fertigkeiten und können den selbst gefertigten Beutel anschließend mit nach Hause nehmen oder spenden. Dozentin Petra Selle näht gemeinsam mit Nachbarinnen schon lange nachhaltige Brotbeutel, die dann an Bäckereien und Backshops in der Region geliefert werden.