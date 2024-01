Gerichtsreportage aus Erkrath Nach Schraubenzieher-Attacke in Entziehungsanstalt eingewiesen

Im Juli 2023 war Dimitri K. an einem Kiosk in Hochdahl mit mehreren Gästen aneinandergeraten. Der 47-Jährige hatte die Männer nach einem Streit mit dem Schraubenzieher attackiert. Nun wurde der Beschuldigte in eine Entziehungsanstalt eingewiesen. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich die Unterbringung in der Psychiatrie gefordert, Dimitri K. galt wegen einer seelischen Erkrankung als schuldunfähig. Dem hatte der psychiatrische Gutachter widersprochen, er hielt die psychotischen Entgleisungen des Beschuldigten für eine Folge des Marihuana-Konsums.