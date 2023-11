Nachwuchsarbeit in Erkrath Musikschulwoche beginnt mit Adventskonzert

In der Adventszeit vergeht kein Wochenende ohne Konzerttermin. Chöre und Ensembles laden dazu ein, sich von Musik aus dem Alltag reißen und verzaubern zu lassen. Das hat sich auch die Jugendmusikschule Erkrath vorgenommen und hofft auf großes Interesse an ihrem Adeventskonzert am Sonntag, 3. Dezember, in der Stadthalle an der Neanderstraße.