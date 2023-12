Neues Angebot ab Januar Nachwuchsmusiker mit Lust auf Jazz gesucht

Die Termine sind Dienstag, 12. Dezember, sowie Dienstag, 19. Dezember, jeweils ab 19.45 Uhr in der Realschule an der Karlstraße 7 in Alt-Erkrath. Willkommen sind alle Instrumente und Altersgruppen, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Finden sich im Rahmen dieser Schnuppertage ausreichend viele Personen, soll das geplante Kursangebot „Jazz für Einsteigerinnen und Einsteiger“ am 9. Januar 2024 starten.