Erkrath Museen sind Freitagabend lange geöffnet

Bei der kreisweiten Museumsnacht am heutigen Freitag, 29. September, von 18 bis 23 Uhr, hat auch Erkrath etwas zu bieten – alles bei freiem Eintritt. So öffnet unter anderem das Hochdahler Eisenbahnmuseum Lokschuppen am Ziegeleiweg von 18 bis 23 Uhr, Besucher können dann die Fahrzeughalle besichtigen und zu sehen, wo die Loks gewartet und gepflegt werden. „Wir präsentieren weitere Loks und Wagen auf unserem Gelände und rücken sie am Abend ins richtige Licht. Unsere Draisine ist startklar für Besucherfahrten und auf dem historischen Bahnsteig gibt es Präsentationen zur regionalen Eisenbahngeschichte zwischen Düsseldorf, Erkrath, Mettmann und Wuppertal“, erläutert Ralf Fellenberg vom Museumsverein. Der Bahnladen ist auch geöffnet und es gibt Bratwurst und Getränke. Wer nicht mit Bahn oder Rad, sondern mit dem Auto kommen möchte, kann an diesem Abend hinter dem Verwaltungsgebäude der Stadt am Klinkerweg parken.