Politik in Erkrath : Müllsünden werden zukünftig teurer

Erkrath Wer sich beim Kippen schnippen erwischen lässt, wird bald mit 50 statt wie bisher mit 30 Euro zur Kasse gebeten. Auch das Ausspucken von Kaugummi wird teurer. Und die Installation privater Gartenbewässerung wird erleichtert.

Bürger wünschen sich Spielplatz an der Sternstraße in St. Tönis

Bürgerantrag an die Stadtverwaltung : Bürger wünschen sich Spielplatz an der Sternstraße in St. Tönis

Die neue Satzung über „Bußgelder bei Verstößen gegen abfallbezogene Vorschriften der ordnungsbehördlichen Verordnung“ geht auf einen Bürgerantrag zurück. Im Frühjahr hatte ein genervter Einwohner angeregt, die Bußgelder für Müllsünder mindestens zu verdoppeln – im Sinne der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. So weit ist die Verwaltung zwar nicht gegangen, hat aber einen neuen Katalog vorgelegt, in dem die Untergrenzen für alle Arten von abfallbezogenen Verstößen auf mindestens 50 Euro angehoben sind.

So kostet das Wegwerfen einer Zigarettenkippe künftig 50 statt 30 Euro und das Ausspucken von Kaugummi 50 statt 40 Euro. Auch die Obergrenzen wurden für mehrere Arten von Verstößen erhöht: Die Entsorgung von Hausmüll in öffentlichen Abfallbehältern kostet nun 50 bis 250 Euro (vorher 30 bis 150); am teuersten ist das „Einbringen von gewerblichem Recyclingmüll in Sammelbehälter oder öffentliche Abfallbehälter“ mit 100 bis 750 Euro.