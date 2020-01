Per Smartphone können Bürger illegal Entsorgtes bei der Stadt melden : Müll-App hilft beim Saubermachen

Erkrath Vielleicht ist beim nächsten Dreck-Weg-Tag weniger zu tun: Bürger können wilde Müllkippen jetzt per Handy melden.

Wilde Müllkippen bleiben ein Problem. Vor allem rund um die Feiertage tauchen gern mal neue Abladeplätze auf. Dabei war es wohl noch nie so einfach, Abfälle, wenn man sie schon produzieren muss, auf legale und halbwegs umweltverträgliche Weise loszuwerden – in den dafür vorgesehenen Tonnen, beim Recyclinghof, am Schadstoffmobil oder beim Sperrmülltermin des Viertels. Und dennoch tauchen immer wieder herrenlose Säcke und Haufen im Stadtgebiet auf, was viele Bürger ärgert.

Anregungen und Beschwerden können Bürger auch bei den Bürgermeistersprechstunden und Stadtteilkonferenzen, unter Telefon 0211 2407-3333, per Mail an beschwerde@erkrath.de, per Fax an 0211 2407-1025 sowie per Formular auf der städtischen Homepage loswerden.

Und so schnell geht es mit der neuen Applikation: Am Donnerstag, 5. Dezember 2019, 11.55 Uhr, meldete ein Erkrather Scherben auf dem Weg im Bavierpark. Noch am selben Tag meldete die Stadt das Problem als „gelöst“. Am Sonntag, 5. Januar, 15.10 Uhr, machte eine Erkratherin auf überfüllte Mülleimer in der Straße Am Schimmelskämpchen aufmerksam. Diese Sache war am 7. Januar erledigt. Bei Sondermüll kann die Entsorgung aber länger dauern.