Kriminalität in Erkrath Motorrad aus Tiefgarage geklaut

Ein Enduro-Motorrad der Marke KTM ist aus einer Tiefgarage an der Tannenstraße in Hochdahl gestohlen worden. Die Polizei grenzt den Zeitraum des Diebstahls auf die Zeit zwischen dem 16. Januar bis zum 13. Februar ein. Die sechs Jahre alte Maschine des Typs KTM Adventure war nach Angaben der Polizei mit einem Lenkradschloss gesichert und stand neben einem weiteren Motorrad auf einem Abstellplatz in der Sammelgarage.