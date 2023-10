Hochdahl Modellbahntage im Lokschuppen beginnen

Die Schuppentore öffnen sich am Mittwoch, 1. November, von 11 bis 18 Uhr, am Samstag, 4. November, von 12 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 5. November, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet zwei Euro, Jugendliche ab 14 Jahre zahlen einen Euro und für Kinder unter 14 ist der Eintritt frei. Der Bahnladen am historischen Bahnsteig ist geöffnet und lädt zum Stöbern ein und im Zugcafé gibt es am Mittwoch und am Sonntag Kaffee, Kuchen und weitere kulinarische Kleinigkeiten. Am Samstag ist der Crêpes-Stand geöffnet.