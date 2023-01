Mobilitätsausschuss in Erkrath Kattendahler Straße hat oberste Priorität

Der Mobilitätsausschuss hat den in seiner Zuständigkeit liegenden Teil des Haushaltsplanentwurfs beschlossen und dabei auch über einige Veränderungsanträge sowie über die wichtigsten anstehenden Straßenbauprojekte diskutiert. So soll die geplante Neugestaltung der Bergstraße gegen den Willen der Grünen weiter verfolgt werden; der Umbau der Hauptstraße befindet sich bereits in einem weit fortgeschrittenen Planungsstadium und wartet nur noch auf grünes Licht von der Deutschen Bahn. Oberste Priorität hat aber die Sanierung der Kattendahler Straße. Die „schlimmste Straße in ganz Erkrath“ (Jan Wiertz, CDU) benötigt seit Jahrzehnten dringend eine neue Fahrbahn und soll in dem Zuge auch für Fußgänger und Radfahrer ertüchtigt werden. Ein Antrag der Grünen, stattdessen nur einen provisorischen Fußweg anzulegen, wurde abgelehnt.