Hochdahl Mobilfunkmast-Diskussion geht in die nächste Runde

(hup) Für die Politik und für die in der Initiative „Verantwortungsvoller Umgang mit Mobilfunk“ zusammengeschlossenen Bürger geht es in die nächste Runde in Sachen Mobilfunkmast für Hochdahl. Der Ausschuss für Umwelt und Planung hatte Ende März die Erstellung eines unabhängigen Gutachtens und Ende Mai dessen konkrete Zielsetzung beschlossen. Die Stadt hatte daraufhin den Tüv Süd mit der Untersuchung beauftragt. Am Dienstag, 6. Dezember, 17 Uhr, soll im Ausschuss im Rathaus an der Bahnstraße über die Ergebnisse diskutiert und über die Vorschläge entschieden werden.