Ausflug durch Erkrath : Mobilfunk-Skeptiker planen Baumschäden-Wanderung

Erkrath Die Erkrather Bürgerinitiative „Verantwortungsvoller Umgang mit Mobilfunk“ hat sich bei einer Wanderung in Solingen über Baumschäden durch Mobilfunk informieren lassen und möchte eine solche Begehung nun auch für Erkrath organisieren.

„In Solingen war die Veranstaltung, die von den Wellenbrechern organisiert wurde, ein Erfolg“, berichtet Daniela Günzel von der Erkrather Initiative. Angeführt wurde die Wanderung von Cornelia Waldmann-Selsam, Mitinitiatorin des Bamberger Appells, in dem 130 Ärzte einen Ausbaustopp der Mobilfunktechnologie fordern. „Sie hat sehr plausibel dargestellt, bei welchen Bäumen man von Mobilfunkschäden ausgehen kann. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema, auch als behandelnde Ärztin von Menschen, die durch Mobilfunk gesundheitliche Probleme bekommen haben“, erläutert Daniela Günzel. Die zerstörerische Kraft der Strahlung, die von Mobilfunkmasten ausgehe, sei bei der Solinger Wanderung deutlich zu erkennen gewesen. „Wir möchten nun zeitnah eine Baumbegehung in Erkrath organisieren“, kündigt Daniela Günzel an. Gemeinsam mit weiteren Bürgern aus Millrath befürchtet sie, dass von einem von der Telekom geplanten Mobilfunkmast auf einem städtischen Grundstück in Millrath eine Strahlenbelastung für die Anwohner ausgehen könnte. Die Telekom weist Aussagen über Gesundheitsgefahren des 5G-Mobilfunknetzes und den zugehörigen Sendemasten zurück. Die Grenzwerte seien international anerkannt. Nach intensiver Diskussion und Protesten von Anwohnern hatte der Stadtrat beschlossen, vor Errichtung des Funkmastes ein Gutachten über die Auswirkungen auf die Gesundheit einzuholen.