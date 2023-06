Kriminalität in Erkrath Mit der Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen

Durch eine abgefeuerte Schreckschusswaffe wurde ein 20-Jähriger in Erkrath in der Nacht zu Mittwoch, 7. Juni, im Gesicht verletzt. Die Polizei nahm den 63-jährigen Schützen vorläufig fest und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Laut Polizeiangaben hielten sich drei junge Männer zwischen 18 und 21 Jahren gegen 1.40 Uhr in einem Fiat sitzend auf der Hackberger Straße im Bereich der Bushaltestelle „Willbecker Straße“ auf, als sich ein Anwohner bei den Insassen über die laute Musik beschwerte. Nachdem ein 20-jähriger Erkrather aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, um mit dem Anwohner zu sprechen, richtete dieser plötzlich einen Gasrevolver auf den jungen Mann und gab aus kurzer Distanz einen Schuss ab.