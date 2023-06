Brauchtum in Erkrath

Erneut ein gelungener Treffpunkt war die auf dem Gerberplatz platzierte Kirmes. Die Fahr- und Randgeschäfte luden bei Kaiserwetter zum Verweilen ein, wobei den Besuchern auffiel, dass die Schausteller, ähnlich wie zahlreiche Branchen, an der Preisschraube gedreht haben. Jung und Alt hatten dennoch ihren Spaß an den Karussells und Randgeschäften. Wolfgang Heß sprach von einem gelungenen Schützenfest. Der Erste Brudermeister hatte bereits im Vorfeld des mehrtägigen Spektakels angekündigt, dass am bewährten Konzept nicht viel geändert werde, denn das Erkrather Schützenfest und die Kirmes hätten einen guten Ruf in der Stadt und in der Region. „Warum soll man da das Rad immer neu erfinden?“