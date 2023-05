Wanderungen ab Erkrath Mit dem TSV die Blüte bei Schloss Heltorf genießen

(RP) Wer Entspannung vom Alltagsstress sucht, kann sich der Wandergruppe des TSV Hochdahl anschließen. Das von Wilfried Hottelmann und Bernd Dralle gestaltete Programm für Mai sieht für Donnerstag, 4. April, eine Rundwanderung vor. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ÖPNV) geht es nach Duisburg, Bahnhof Sittardsberg, und ab dort auf eine Wanderung durch den Biegerpark nach Angerort und durch die Landschaft entlang des Angerbachs (zirka 15 Kilometer, fünf Stunden, Schlusseinkehr). Flache Wanderstrecke überwiegend auf planierten Wegen. Treffpunkt ist um 8.15 Uhr der Bahnhof Hochdahl (VRR-B). Ebenfalls für Donnerstag, 4. Mai, ist ein Spaziergang mit leichtem Auf und Ab über Wülfrath-Aprath nach Düssel geplant (7 Kilometer, Schlusseinkehr). Treffpunkt ist um 9.25 Bahnhof Hochdahl (VRR-B), von dort aus geht’s per ÖPNV nach Düssel. Beschauliches Wandern steht am Donnerstag, 11. Mai, auf dem Programm. Dann geht es von Eller ins Grüne von Düsseldorf (zirka 12 Kilometer, vier Stunden, Schlusseinkehr). Treffpunkt: 8.50 am Bahnhof Hochdahl ( VRR-A). Am Dienstag 16. Mai, geht es mit Fahrgemeinschaften (Anfahrt zirka 65 Kilometer) nach Schwaam/Rickelrath. Geparkt wird bei Gasthof und Pension Timmermans (dort auch Schlusseinkehr), bevor es durch Wald, Feldflur entlang der Schwalm von Rickelrath zur Pannenmühle geht (zirka 15 Kilometer, vorwiegend flach, rund vier Stunden). Kontakt zum Wanderführer unter Telefon 02104 1778874. Treffpunkt: 8.30 Uhr am Parkplatz des TSV-Zentrums an der Sedentaler Straße. Beschaulich werden soll es am Samstag 28. Mai, wenn es zur Rhododendronblüte nach Heltorf geht (Eintritt 4,50 Euro). Die Wanderung bis zum Park ist sechs Kilometer lang und flach. Zurück geht es mit der U 79 zum Klemensplatz zur Einkehr im Tonhallen-Restaurant. Treffpunkt: 8 am Bahnhof Hochdahl ( VRR-B).