Wettbewerb in Erkrath Mily ist die beste Vorleserin der Stadt

Erkrath hat wieder eine Stadtsiegerin im Vorlesen. Vorausgegangen war ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen in der Stadtbücherei, mit Unterstützung von Sara Willwert von der Buchhandlung Weber in Hochdahl. Mit nur einem Punkt Vorsprung konnte sich Mily Helling vom Gymnasium Hochdahl schließlich gegen Mitbewerberin Anna Neuhoff vom Gymnasium am Neandertal durchsetzen. Als stadtbeste Vorleserin geht es für Mily im bundesweiten Vorlesewettbewerb nun weiter zum Kreisentscheid Ende Februar in Langenfeld.