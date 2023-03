Schule in Erkrath Millrath hat eine neue Elternhaltestelle

„Seid so lieb und rutscht ein Stück auf, sonst ist nicht für alle Platz. Stellt euch doch bitte schon in Zweierreihen auf, wir laufen gleich los. Und wer noch keine Teilnahmemarke bekommen hat, zeigt bitte einmal auf.“ Tanja Smigoc vom Straßenverkehrsamt der Kreisverwaltung Mettmann hat an diesem Morgen viel zu tun. Rund 50 Grundschulkinder der Gemeinschaftsgrundschule Millrath wuseln auf dem Gehweg unterhalb des neuen Hinweisschildes um sie herum. Einige sind zu Fuß zur Schule gekommen, viele wurden von ihren Eltern mit dem Auto zur neuen Elternhaltestelle der Grundschule Millrath gebracht. An dieser Hol- und Bringzone können die Schulkinder sicher abgesetzt werden, ohne dass sich die Autos der Eltern vor der Schule stauen, den Verkehr in den Nebenstraßen behindern oder sich jemand im morgendlichen Stress zu riskanten Wendemanövern vor den Schultoren hinreißen lässt.