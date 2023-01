Großeinsatz in Alt-Erkrath Hilfe in letzter Sekunde: Mieter aus brennender Wohnung gerettet

Der Mieter der Brandwohnung hatte großes Glück im Unglück: Kurz bevor in seiner Wohnung schlagartig alles in Flammen stand (Durchzündung), konnte der 70-Jährige von einem in der Nachbarschaft wohnenden Feuerwehrangehörigen in Sicherheit gebracht werden – in letzter Sekunde und noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr. Der Mieter kam mit einer Rauchgasvergiftung davon und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte setzten derweil alles daran, eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern, erst von außen, dann per Atemschutztrupp im Inneren des Gebäudes. Es gelang, den Brand zügig unter Kontrolle zu bringen.