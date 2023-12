Hochdahl Mercedes-Oldtimer aus Tiefgarage verschwunden

Alte Schätzchen wecken offenbar Begehrlichkeiten: Am 24. Dezember hatte der Erkrather Halter eines 38 Jahre alten Mercedes Benz 300 SL festgestellt, dass sein Oldtimer, der laut Polizei in einer verschlossenen Box in einer Tiefgarage an der Schimmelbuschstraße 46 in Erkrath abgestellt war, gestohlen worden war. Der oder die Täter hatten die Box auf unbekannte Art und Weise geöffnet und das champagnerfarbene Fahrzeug mit Mettmanner Städtekennung (ME-) entwendet.