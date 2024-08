Abgehängt in Erkrath „Sonst knallt es irgendwann fürchterlich“

Wohnraum fehlt eben in der Stadt, vor allem kleine, günstige Wohnungen, das ist allgemein bekannt. Manch ein Unterkunft-Bewohner zählt zu jenen, die den Mangel ausbaden müssen. „Ein Zimmer, Erkrath“ – wer so etwas im Internet sucht, findet einfach nichts, berichtet einer von ihnen. In der Zeitung möchte er lieber ungenannt bleiben. Seit mehreren Jahren lebt er schon in einer städtischen Unterkunft, arbeitslos, weil er, wie er erzählt, einen Beruf hat, den viele Arbeitgeber an Heimarbeitsplätzen erledigen lassen, um Büroräume einzusparen. Wie soll das gehen im Zweibettzimmer mit gerade einmal sechs Quadratmetern Wohnraum pro Person, Tür an Tür mit Nachbarn, die auch nicht immer leise sind?