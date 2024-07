Millrath Mehrheit gegen Kattendahler Fahrradstraße

Die Auswertung der Online-Umfrage zeigt also, dass die Mehrheit der Befragten die Einrichtung einer Fahrradstraße an der Kattendahler Straße in Hochdahl ablehnt. Die Straße solle jetzt nur so schnell wie möglich saniert werden, so der dringendste Bürgerwunsch. Aufgrund des aktuell geltenden Rechts und der Einbindung der Kattendahler Straße in das örtliche Vorfahrtsstraßennetz wäre eine Umwandlung zur Fahrradstraße laut Stadt derzeit ohnehin nicht möglich. Mit der öffentlichen Umfrage sollte laut Stadt das grundsätzliche Interesse an diesem Vorhaben ermittelt werden, um bei künftigen Debatten das öffentliche Meinungsbild berücksichtigen zu können.