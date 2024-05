Eisenstraße Mehrere Autos in Hochdahl zerkratzt

Das weiß die Polizei bislang: Der Halter eines grauen Seat Leon parkte sein zu diesem Zeitpunkt unbeschädigtes Auto am Mittwochabend gegen 19 Uhr am Fahrbahnrand der Eisenstraße auf Höhe der Hausnummer 11. Daneben stellte auch die Halterin eines Seat Ibiza ihren Wagen ab. Bei ihrer Rückkehr am nächsten Morgen um 6 Uhr bemerkte sie sowohl an ihrem eigenen Wagen als auch an dem Seat Leon sowie vier weiteren Fahrzeugen frische Lackschäden, die sie der Polizei meldete.