Bildung in Erkrath Mehr als bloß ein Sprachkurs

Neben Sprachkenntnissen zählt das Verständnis der Kultur eines Landes. Die neuen Kompaktkurse der Volkshochschule Erkrath vermitteln an einem Wochenende die Grundlagen einer neuen Sprache, die dazugehörige Küche, Tradition und Kultur. Die neuen Kursangebote beginnen mit dem Kompaktkurs Englisch am 23. und 24. September. Wer die französische Sprache und Kultur kennenlernen möchte, hat am 7.und 8. Oktober Gelegenheit dazu. Die Kurse finden jeweils samstags von 11 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 15:30 Uhr in Raum 4 der Vhs-Räumlichkeiten an der Schimmelbuschstraße 25 in Hochdahl statt.