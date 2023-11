Brauchtum Martinszug der Jonges ist diesmal Frauensache

Wie Jonges-Sprecher Boris Nikolic berichtet, wird in diesem Jahr Natalie Østergaard Gossel mit Pferd Caytano sowie als Bettler Janine Pless-Keens mit dabei sein. Die beiden sind an die Ercrocer Jonges herangetreten und haben sich als Martinsteam angeboten. Die Kostüme dafür haben die jungen Frauen selbst hergestellt. „Wir sind begeistert von diesem Engagement und sehr dankbar dafür. Natalie und Janine haben in der unsäglichen Pandemiezeit, als keine Martinsumzüge möglich waren, dennoch die Tradition aufrechterhalten und sind mit ganz kleinem Gefolge durch die Straßen von Erkrath gezogen“, berichtet Boris Nikolic. Die Kinder konnten sich dazu mit ihren Laternen an die Straßenränder stellen und Sankt Martin feiern. Diesem Einsatz gebühre große Anerkennung, unterstreichen die Jonges.