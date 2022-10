Tierische Aktion in Erkrath : Martinsmädels reiten wieder

Erkrath Dieser Aufzug zieht Blicke an: Wenn Natalie Østergaard-Gossel und Janine Pless-Keens als St. Martin und Bettler verkleidet durch die Straßen reiten, werden die Augen groß.

Noch ein Jahr ohne St. Martin konnten sich Natalie Østergaard-Gossel und Janine Pless-Keens nicht vorstellen. Daher hatte das Reiterduo im vergangenen Jahr für die Kinder in Alt-Erkrath eine Martinsüberraschung geplant: Es zog mit seinen Pferden durch die Stadt, verkleidet als St. Martin und Bettler. Beide Frauen reiten regelmäßig gemeinsam durch das Stindertal, wo auch der Hof liegt, auf dem ihre zwei Pferde gemeinsam untergestellt sind und beide Pferde sind es gewöhnt, auch auf dem Fußweg mitten durch Erkrath unterwegs zu sein. Am 13. November geht es um 17 Uhr wieder an der Gink los. Von dort aus drehen die beiden „eine Runde durchs Dorf“. Ihr Appell an kleine und große Zuschauer: „Wir veranstalten keinen Umzug. Bitte folgt uns und unseren Pferden daher nicht. Wir freuen uns, wenn Ihr uns vom Straßenrand aus zuwinkt oder auch aus dem Fenster. Zündet dazu gern Euren Laternen an.“ Archivfoto: Köhlen