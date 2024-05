Geistiges Leben in Erkrath Maria, ihm schmeckt’s nicht

Was legt man ihr nicht alles zu Füßen in der Hoffnung auf Heilung, Erlösung, Liebe. In allen Lebenslagen wenden sich Menschen noch heute an Maria, sei es bei Krankheiten, Naturkatastrophen oder in anderen schwierigen Lebenslagen. Es gibt zahllose Marienbildnisse und -statuen und einige Mariengedenk- und Feiertage, vor allem für Katholiken. Die Verehrung scheint grenzenlos.