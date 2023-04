Ausstellung in Erkrath Malerin bringt Farbe in die Stadtwerke

Seit Mitte Mai 2016 stellen sich Künstler aus der Region in halbjährlich wechselnden Ausstellungen bei den Stadtwerken an der Gruitener Straße 27 vor. Die Wechselausstellungen werden von Wolfgang Sendermann, Bildhauer und Vorsitzender des Förderkreises Kunst und Kulturraum Erkrath, in Abstimmung mit den Stadtwerken organisiert. Am kommenden Freitag, 21. April, 12 Uhr, wird eine neue Ausstellung eröffnet. Diesmal ist Monika Flegelskamp-Lach mit zum Teil großformatigen Acrylgemälden vertreten. Seit 2004 ist Flegelskamp-Lach als freischaffende Künstlerin in Erkrath tätig. In einer Serie, die in den ersten Jahren entstand, ließ sie sich von alltäglichen Gegenständen wie etwa einer Espresso-Kanne, einer Pfeffermühle, einem Salatbesteck, einem Regenschirm und verschiedenen Taschen zu freier Malerei inspirieren. In der Anfangszeit spielte bei ihr das Gießen der Farbe eine wichtige Rolle. Ab 2011 entwickelte sie freie Muster, die häufig mit verdünnter Acrylfarbe aufgetragen werden. Später kombinierte sie oft farbige Tusche mit Acrylfarbe und hat Freude am Ausprobieren von neuen Materialien.