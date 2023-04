Freizeit in Erkrath Der Mai beginnt mit einem spannenden Boule-Turnier

(RP) Am 1. Mai veranstaltet der Bouleverein CdP (Cércle des Pétanqueurs) erneut sein Neandertalturnier auf dem Bouleplatz an der Gerberstraße im Alt-Erkrather Bavierpark. Diesmal treten 150 Spielerinnen und Spieler an. „Einige vielfache Deutsche Meister sind am Start“, berichtet Norbert Koch, der dem Bouleverein vorsteht. Er schlüpft extra für das Turnier in ein Neandertalerkostüm, das er im Mettmanner Museum entliehen hat. Um französischen Charme zu verbreiten, hat der CdP einen Akkordeonspieler engagiert. Wenn man auf den Bouleplatz kommt, soll man von französischer Akkordeon-Musik empfangen werden. Begrüßung ist um 9.45 Uhr, Turnierstart um 10 Uhr. Das Endspiel soll gegen 18 Uhr stattfinden.