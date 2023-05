Spaziergänger in Erkrath wundern sich Mahnmal darf und soll verfallen

Das Mahnmal im Bavierpark zum Gedenken an die Opfer der Gewaltherrschaft von 1933 bis 1945 ist zusehends in Auflösung begriffen. Den Figuren aus rohem Holz, von rostigem Gestänge zusammengehalten, fehlen teilweise die Köpfe, teils sind sie gespalten, teils gar nicht mehr als Figuren zu erkennen. Am Boden liegt abgesplittertes Holz. Liegt das am Zahn der Zeit? An Vandalismus? Und müsste da nicht dringend nachgebessert werden? Oder soll das Mahnmal am Ende aufgegeben werden?