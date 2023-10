Erkrather unterwegs Madrigalchor Millrath auf Konzertreise im Harz

Erklärter Höhepunkt der Reise war jedoch das Konzert am Freitagabend. „In der Klosterkirche der ehemaligen Benediktinerabtei Ilsenburg aus dem 11. Jahrhundert haben wir wunderschöne Chormusik erklingen lassen“, berichtet Sängerin Cornelia Thomas. Selten habe ein Chor Gelegenheit, in einem derartig beeindruckenden Gemäuer zu singen: „Wir waren nur 22 Sängerinnen und Sänger, aber die Akustik und die Atmosphäre waren überwältigend.“ Damit der Abschied nicht zu schwer fiel, gab es am Sonntag auf der Heimreise noch eine Zugabe. Die Stabkirche nach norwegischem Vorbild in Goslar-Hahnenklee war das letztes Ziel. Dort gestaltete der Chor einen evangelischen Gottesdienst mit. Mit vielen schönen Eindrücken ging es schließlich zurück nach Millrath.