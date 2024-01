Kultur in Erkrath Viel Applaus beim nachgeholten Weihnachtskonzert

Erkrath · Ein internistischer Notfall setzte dem ursprünglich am 9. Dezember geplanten Chorgesang in der Neanderkirche ein jähes Ende. Jetzt wurde das Konzert nachgeholt – in Gegenwart des damals Betroffenen.

07.01.2024 , 14:03 Uhr

Der Madrigalchor begeisterte in der Beanderkirche sein Publikum. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Hanna Eisenbart