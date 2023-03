Natur in Erkrath „Mach Dir Deinen Apfelbaum selbst!“

Alle Interessierten sind eingeladen, sich bei der Volkshochschule Erkrath bis zum 17. März für den Kurs anzumelden. Die Teilnahmegebühr beträgt zwölf Euro, für Unterlagen und Edelreiser können zusätzliche Kosten entstehen. Bereits in den Tagen vor dem Workshop zur Veredelung von Obstbäumen können Teilnehmende ihre Fachfragen per Mail an vhs@erkrath.de schicken. Dabei könne es beispielsweise um die Auswahl eines passenden Edelreisers oder einer Unterlage gehen, heißt es in der städtischen Einladung. Die Antworten werden dann im Verlauf des Workshops gegeben.