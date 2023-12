Kunst in Erkrath Wie eine Fahrt mit der Achterbahn

Die Entrepôt Galerie in Monaco stellte seine Bilder von der Formel 1 aus. Davon hat Lothar Guderian für den Wiederaufbau Haitis nach der Erdbebenkatastrophe drei Bilder gestiftet, die Prinz Albert von Monaco persönlich in Empfang nahm. Er ließ sich von der Werbung inspirieren und man begegnet Werken aus Originalkartons von Gordon’s Dry Gin, Pims Likör, Vodka Gorbatschow. Diese Werke konnte er dann in Düsseldorf ausstellen. Auch eine Werbung der Toten Hosen für das „Hosen Hell“ ziert die Ausstellung in der Neuhouse Galerie. Und trotzdem hat der Künstler wie etwa auch Winfried Gaul, der überall in der Welt gefragt war und ausgestellt hat, keine Lobby in Düsseldorf. Es bleibt ein gespanntes Verhältnis.