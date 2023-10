Betagte Exponate Hochdahler Lokschuppen feiert seine alten Schätzchen

Das Kürzel „Köf“ steht für Kleinlok mit Ölfeuerung. Das Erkrather Exemplar wurde am 10. Oktober 1938 bei der Humboldt-Deutzmotoren AG in Köln-Deutz abgenommen und beim Bahnbetriebswerk (Bw) Troisdorf in Dienst gestellt. Einsatzort war der Bahnhof Porz-Urbach. 1980 wurde sie an eine Lagerhausfirma in Neuss verkauft und schaffte auf dem Schienennetz des Neusser Hafens als Werklok. 2004 ging die „Kö 4915“ dann in den Besitz des Hochdahler Vereins über. Zusätzlich zur Köf werden am Museumssonntag weitere Rangierloks aus der Sammlung vorgestellt. „Unsere Fahrzeuge im Außengelände sind sicherlich ein Erlebnis für kleine und große Besucher. Und auch einige Loks können im Außengelände besichtigt werden. Unsere Ausstellung zur Geschichte der ersten Eisenbahn in Westdeutschland und zur Steilstrecke zwischen Erkrath und Hochdahl lädt ebenfalls zum Besuch ein“, informiert Ralf Fellenberg vom Mueumsverein.