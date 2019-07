Erkrath : Lokschuppen bastelt an seiner Zukunft

Lokschuppen bastelt an seiner Zukunft

Erkrath Immer an jedem letzten Sonntag im Monat öffnet das Hochdahler Eisenbahnmuseum seine Pforten und stellt auch Neuerungen vor.

Patrick verfolgt mit seinen großen Augen die kleine schwarze, im Oval fahrende Dampflok, während er selbst den Trafo auf der Modellanlage bedient. Opa Georg Lurweg filmt das Geschehen, strahlt vor Stolz über den siebenjährigen Enkel und dessen Freude an Modelleisenbahnen.

Tickets sind im Vorverkauf bei der Stadt und in den örtlichen Kreissparkassenfilialen für sieben Euro und an der Tageskasse für acht Euro erhältlich. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Der Lokschuppen ist auch an den kommenden drei Sonntagen geöffnet, Anlass ist die alljährliche Veranstaltungsreihe Jazz-Sommer.

Hans-Joachim Fröhlingsdorf vom Verein „Eisenbahn- und Heimatmuseum Erkrath-Hochdahl“ hört interessiert zu und freut sich: Es ist eines der großen Ziele der älteren Eisenbahnfreunde, dass sie den Nachwuchs für ihr Hobby begeistern können. Aus diesem Grund wird an den zwölf Museumstagen im Jahr immer eine Anlage aufgebaut, auf er die Besucherkinder selbst fahren dürfen.

Patrick hat zwei Modelle zur Auswahl: Eine größere LGB-Gartenbahn mit einer nostalgischen, eierschalenfarbenen Straßenbahn, wie sie im Original Anfang des 19.Jahrhunderts gebaut und heute noch ab und an in Krefeld oder Berlin zu sehen ist. Und dazu die HO-Bahn, auf der neben der Dampflok auch alte Straßenbahnmodelle der Rheinbahn fahren. Direkt daneben thront das große Modell einer schweren, schwarzen, gusseisernen Dampflok mit roten Rädern, die ursprünglich aus einer Lehrwerkstatt der Bundeswehr in den 50er Jahren stammt.