Unterfeldhaus : Lkw und zwei Busse brannten auf Parkplatz

Erkrath Die massive Rauchentwicklung und der Feuerschein waren weithin sichtbar. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle, die Polizei leitete Ermittlungen zur Brandursache ein.

Die Feuerwehr erhöhte daraufhin die Alarmstufe erneut und rief den Löschzug Millrath hinzu, um die Halle vor einem Übergreifen der Flammen schützen zu können, was auch gelang. Trotz der umfassend eingeleiteten Brandbekämpfung entstand an den drei Fahrzeugen ein Totalschaden. Da der Lkw Stahlplatten geladen hatte, dehnte sich der Brand am Auflieger nur auf Teile der Plane und die Stirnwand aus Aluminium aus.

Das in die Kanalisation des Oberflächenwassers abfließende Löschwasser wurde im Sandfang am Tönisberg von der Feuerwehr kontrolliert. An der dortigen mechanischen Ölsperre waren deutliche Brandrückstände (Rußablagerungen) erkennbar. Daher wurden das Umweltamt des Kreises Mettmann sowie die Abwasserbetriebe der Stadt Erkrath zur Einsatzstelle gerufen. Diese veranlassten das Absaugen der Feststoffe und nahmen mehrere Wasserproben. Durch die Feuerwehr wurde das Kanalsystem mit Frischwasser gespült. Der aufwändige Einsatz wurde um 9.15 Uhr abgeschlossen. An den Fahrzeugen entstand ein sehr hoher sechsstelliger Schaden. Zur Brandursache hat die Kreispolizeibehörde Mettmann die Ermittlungen aufgenommen.