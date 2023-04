Streitkultur in Erkrath Linke wollen respektvolleres Miteinander im Stadtrat

Im Publikum gab es schon öfter Kopfschütteln über den teils befremdlichen Ton, die Arroganz oder das demonstrative Desinteresse einzelner Ratspolitiker. Auf dem Handy daddeln oder geräuschvoll mit dem Nachbarn quatschen, während andere das Wort haben? Das fiel Bürgern mehrfach als schlechtes Benehmen auf und wurde mit einiger Verwunderung zur Kenntnis genommen, zumal auch einige Lehrer im Stadtrat sitzen. „Die sollten es doch besser wissen“, hieß es da, bisher aber nur hinter vorgehaltener Hand. Ein Vorstoß der Linke-Fraktion könnte nun eine umfassendere Debatte auslösen. Denn die Fraktion wünscht sich einen respektvolleren Umgang im Stadtrat. Das hat sie in einem Brief an Bürgermeister Christoph Schultz zum Ausdruck gebracht und darum gebeten, einen Tagesordnungspunkt „Respektvoller Umgang – sachliche Beiträge – für eine wertschätzende Debattenkultur“ auf die Tagesordnung zu setzen. Wie die Stadt auf Nachfrage informiert, ist der Punkt für die Ratssitzung am Dienstag, 20. Juni, vorgesehen.