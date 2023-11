Advent in Erkrath Lichterdorf fällt aus, Beleuchtung wird aber eingeschaltet

Anfang August hatte sich der Handwerkerkreis noch optimistisch gezeigt und für das erste Adventswochenende 2023 ein Lichterdorf an der Bahnstraße und unter der Markthalle am Bavierplatz mit Musik, Essen, Getränken, adventlicher Dekoration und Geschenkartikeln angekündigt. Der Nikolaus habe bereits zugesagt und es solle ein Programm für Kinder und Erwachsene und abends Musik geben, hieß es damals. Details würden zu einem späteren Zeitpunkt öffentlich gemacht. Doch mittlerweile steht fest, dass es in diesem Jahr kein Lichterdorf geben wird, weil es nicht gelungen ist, ausreichend viele Helfer für die Veranstaltung zu gewinnen. Da es mangels Zulauf auch finanziell zuletzt nicht gut lief – 2022 sei man gerade so mit einem blauen Auge davongekommen, heißt es – ist nun entschieden worden, die Sache abzublasen.